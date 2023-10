EY | cresce richiesta di consulenza finanziaria

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Per 57% dei risparmiatori italiani negli ultimi due anni gestire il proprio patrimonio è diventanto sempre più complicato La complessità e l’incertezza del mercato stanno influenzando le aspettative e le scelte di investimento dei risparmiatori. In particolare, per i clienti di weath management le decisioni finanziarie sono diventate più complesse ela percezione di non avere un’adeguata consapevolezza. Secondo l’Ey global wealth research report 2023, il rapporto biennale che indaga l’evoluzione degli investimenti nel Wealth Management attraverso interviste a oltre 2.500 clienti a livello globale e offre uno strumento per sostenere i wealth manager nell’orientare le proprie strategie, per il 57% dei risparmiatori italiani, contro il 48% a livello europeo, negli ultimi due anni gestire il proprio patrimonio è diventanto sempre più ...