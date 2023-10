(Di martedì 10 ottobre 2023) La sconfitta su suolo britannico subita per mano dei London Lions non deve scoraggiare gli uomini di Neven Spahija, i quali potranno prontamente riscattarsi domani sera in casa contro il, che ha schiantato 105-78 i Wolves Vilnius nel debutto casalingo. Allenati da coach Tuomas...

... l' Euroleague Basketball ha annunciato l'inversione di campo della partita valevole per il terzo turno della regular season dell'di Basket, tra Hapoel Shlomo Tel Aviv eReyer Venezia, ...Intanto, l'Reyer ha cominciato bene la propria stagione, centrando una vittoria nel debutto ... Di seguito, le informazioni per seguire in diretta London Lions - Venezia, valida per l'2023/...

Eurocup, Umana Reyer Venezia – Paris Basketball: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

Eurocup - Esordio amaro per Venezia: l'Umana Reyer perde 76-69 ... Eurosport IT

Su Sky l’edizione 2023/2024 della “BKT EuroCup” maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, ...ECA comunica l'inversione dei campi per le partite Hapoel Shlomo Tel Aviv-Umana Reyer Venezia e Maccabi Playtika Tel Aviv-Valencia Basket. La gara del ...