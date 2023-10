EuroCup basket | seconda giornata | in campo Trento | ultime e diretta tv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le primissime battaglia dell’sono andate già in archivio e questadella competizione europea sembra essere già molto importante per diverse formazioni che hanno fallito l’appuntamento con la vittoria nel primo turno. In questo gruppo ci sono, purtroppo, anche le due italiane chiamate in causa nel doppio girone: Dolomiti Energia Trentino ha perso suldell’Ulm, mentre Umana Reyer Venezia è affondata nel canale della Manica sotto ai colpi della marina militare di London Lions. In questo martedì che manderà inun poker di match, stile aperitivo prima della portata principale,dovrà rispondere presente: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle sfide odierne., ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Trento - Bourg en Bresse , sfida valida come 2giornata del Gruppo B dell'2023/2024 di. Non è iniziata bene la stagione europea per gli uomini di coach Galbiati, che hanno perso nella difficile trasferta di Ulm; in questa sfida, quindi, la Dolomiti Energia ...Poi ilcon l'e anche la Serie C che non ci lascia mai soli.

Sport in tv oggi (10 ottobre), da Sinner a Shangai all'Eurocup di basket: orari e programma completo ilmessaggero.it

Sky Sport – basket: “BKT EuroCup” – Regular Season: 2^ giornata (10-11 ottobre 2023) Sportando

La Dolomiti Energia Trentino con la vittoria 73-78 a Pistoia si è sbloccata in trasferta e con due vittorie in altrettanti turni di campionato occupa ora la ...Dolomiti Energia Trentino – Minincidelice JL Bourg En Bresse, gara della seconda giornata di Eurocup, si gioca oggi, martedì 10 ottobre, alle ore 20.00, e viene trasmessa in diretta tv da Sky Sport ...