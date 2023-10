Euro2032 | l’Italia s’è presa mezzo torneo ma non ha nemmeno un dossier E gli stadi? Erdogan gufa per soffiarci la finale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Undi calcio, anzi. Due Paesi, malamente assortiti. 25 partite e cinqueper ciascuno, che ad oggi non esistonosulla carta. E nessun piano concreto su come e quando realizzarli. Messa così, più che un trionfo gli Europei 2032 sono una scommessa: provare ad ospitare una grande manifestazione sportiva senza ritardi e sprechi milionari, già questa un’imper(vedi Milano-Cortina). E rinnovare, finalmente, le infrastrutture del nostro calcio vecchio e malato. Quasi fantascienza. IL COMPROMESSO OBBLIGATO CON L’“UTILE DITTATORE” – Sono anni che più o meno tutti – dirigenti sportivi e politici, commentatori e calciatori – ripetono che l’unica maniera per rifare gliin Italia è ospitare un grande evento, cioè Mondiali o Europei. ...

C'è il sì ufficiale da parte dell'Uefa:e la Turchia ospiteranno gli Europei di Calcio del 2032. Nel corso della riunione di Nyon, in Svizzera, la Confederazione ha approvato la candidatura ......che nel periodo in cui una competizione simile si gioca in un determinato paese credo che ci sia'... Uno dei rimpianti della mia carriera è il non aver giocato né un Europeo né un Mondiale in". ...

