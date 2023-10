Euro2032 assegnati a Italia e Turchia | gli europei di calcio a metà con Erdogan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’si prende gli. Ora è ufficiale, anche se non c’erano dubbi: il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha assegnato. La candidatura congiunta italo-turca era l’unica in lizza: era questa la strategia messa a punto dalla Figc di Gabriele Gravina, presente a Nyon insieme al direttore generale Marco Brunelli e dal capo delegazione azzurro Gigi Buffon. Piuttosto che niente, meglio glidida spartire con Recep Tayyip. Le partite si giocheranno in 10 stadi, 5 ine 5 in. La scelta definitiva degli impianti dovrà essere comunicata alla Uefa entro la fine del 2026. ????????????????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of ...