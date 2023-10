Euro 2032 | Tommasi | ' a Verona un progetto innovativo'

(Di martedì 10 ottobre 2023) "L'obiettivo è quello di presentarsi con unfortemente: va progettata una struttura con un utilizzo polifunzionale in linea con i più moderni impiantipei e con la possibilità ...

Lo sottolinea in una nota il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che detiene la delega allo Sport, dopo l'assegnazione dei Campionati Europeidi calcio a Italia e Turchia. Verona è in corsa per ...La cerimonia si e' svolta a Nyon, presenti il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli, il project managerAntonio Talarico e tutto il team che ha ...

Euro 2032 in Italia e Turchia: l’annuncio ufficiale Corriere della Sera

Euro 2032 in Italia e Turchia, la decisione della Uefa oggi Adnkronos

A seguito dell'assegnazione a Italia e Turchia di Euro 2032, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Queste le sue parole, riprese dall'ANSA: "Euro 2032 ...Per l’aeroporto Gabriele D’Annunzio sono in arrivo investimenti pari a 50 milioni di euro da qui al 2032. Lo ha confermato Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo Save, a margine della ...