Euro 2032 | quali sono gli stadi italiani in lizza per ospitare le partite

"Italia e Turchia sono due Paesi del mediterraneo: insieme creeremo una forte sinergia". Cosi' il presidente della federcalcio turca, Mehmet Büyükeki, commenta da Nyon l'assegnazione dialla candidatura congiunta Italia - Turchia. "E' una notizia che ci rende felice - ha aggiunto - avevamo provato cinque volte senza riuscirci, e ora otteniamo un risultato storico. Lo ...E' il giorno della vittoria di Italia e di Turchia che si sono aggiudicate gli Europei delin casa di entrambe le nazioni per una competizione che sarà sempre di più itinerante. Dopo le dichiarazioni di Gravina, sono arrivate anche quelle del presidente della Federcalcio turca, Mehmet ...

Euro 2032 assegnati a Italia e Turchia: l'annuncio dell'Uefa. Gravina esulta: «Abbiamo 3 anni per fare ...Nyon, 10 ott. - (Adnkronos) - "Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla Uefa per aver concesso l'onore di ospitare Euro 2032 a due Paesi che condividono la cultura mediterranea. La Federcalcio ...