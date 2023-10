Euro 2032 | Carraro | “Il modello deve essere Italia 90 Sarà importante il legame con la Turchia”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nella giornata valsa ufficialmente l’assegnazione diall’ed allaanche Franco, ex presidente del Coni e della Figc nonché presidente del Comitato Organizzatore Locale di’90, ha parlato ai microfoni di LaPresse. Queste le parole di: “E’ una notizia che mi rende molto felice, mi sembra che sia una bellissima decisione. E ha fatto bene l’Uefa a chiedere che entro il 2026 siano presentati in dettaglio i progetti per i cinque stadi. Non c’è dubbio che Roma, Milano, Torino abbiano una strada facile, ma sugli altri stadi bisogna che l’concretizzi una scelta. Dato il momento politico che attraversa il mondo, avere uncon la, che è un paese molto complesso ...

... riunito a Nyon, ha annunciato che l'Italia e la Turchia saranno i paesi organizzatori degli Europeidi calcio. Per l'Italia, questa sarà la terza volta, mentre per la Turchia sarà la prima ...C'è anche Bologna tra le 10 città in lizza per ospitare, nel, i Campionati europei di calcio che l'Uefa ha assegnato ufficialmente oggi a Italia e Turchia. ...totale di circa 140 milioni di(...

Nel febbraio del 2023 la Figc aveva consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura dell'Italia per Euro 2032 – singola, senza la Turchia –, indicando dieci sedi per la fase finale: Milano, T ...