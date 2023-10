Euro 2032 assegnato ufficialmente a Italia e Turchia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 ottobre 2023) Poche ore fa, direttamente da Nyon, in occasione del Consiglio Esecutivo dell’ Uefa, è arrivato l’ annuncio chee’ stato, le uniche due nazioni che erano in lizza per ospitarlo. È stato inoltre altresì comunicato che le sedi deglipei del 2028 saranno Inghilterra e Irlanda. : LA SODDISFAZIONE DI GRAVINA Quarantadue anni dopo l’ ultima volta, il Bel Paese torna ad ospitare un grande evento calcistico. Una grande successo per tutta la delegazionena guidata dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, che si è cosi espresso: “Si tratta di una svolta storica per noi, un traguardo che abbiamo inseguito per molti anni: è dal 1990.che l’non aveva la possibilità di ...