Euro 2032 assegnato a Italia e Turchia Edizione 2028 a Regno Unito e Irlanda

Le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, dopo la nomina dell'Italia per gli Europei. I dettagli Andrea Abodi ha parlato all'Ansa dell'assegnazione degli Europeiad Italia e Turchia. ...L'assegnazione era scontata.va ad Italia e Turchia, che hanno unito le forze per la candidatura congiunta. La Uefa ha detto sì e oggi è arrivata l'ufficialità. Adesso si apre il nodo stadi per le due federazioni. Le ...

Euro 2032 a Italia e Turchia: l’assegnazione ora è ufficiale Il Tempo

Euro 2032 in Italia: ufficiale l'assegnazione con la Turchia - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Comitato Esecutivo Uefa ha assegnato a Italia e Turchia, candidate uniche ad ospitare la manifestazione, gli Europei del 2032. I due Paesi avevano raggiunto un accordo, annunciato ufficialmente… Le ...ROMA - Per l' Italia calcistica è arrivato il grande giorno della cerimonia di assegnazione di Euro 2028 ed Euro 2032. A Nyon, con diretta su Rai 2 dalle 11.30, il Comitato Esecutivo UEFA assegnerà le ...