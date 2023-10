Euro 2032 | Antoniozzi Fdi | “Assegnazione ad Italia e Turchia ha un significato di pace”

La delegazione italiana a Nyon è stata guidata dal Presidente federale e Vice Presidente Uefa Gabriele Gravina, con lui il Segretario Generale Marco Brunelli, il Project ManagerAntonio ...Ecco allora l'escamotage: spartirsi la torta con l'unico altro Paese candidato per ospitare. Una situazione molto diversa rispetto a quella messa in piedi per Euro2028: il Comitato ...

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato ai microfoni di Sky l'assegnazione degli Europei del 2032 a Italia e Turchia ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ci abbiamo creduto e sperato fino alla fine. Ora è ufficiale: l’Italia ospiterà gli Europei del 2032, insieme alla Turchia. Una grande occasione che ha come obiettivo la v ...