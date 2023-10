Euro 2032 | all’Italia in tandem con la Turchia gli europei di calcio Dieci città in lizza per 5 posti

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’annuncio è arrivato dal presidente Ceferin: il comitato esecutivo dell’Uefa, riunito a Nyon, ha assegnato l’organizzazione deglipei didela Italia e. conper la terza volta il nostro Paese ospita la fase finale deglipei di, dopo le edizioni del 1968 e del 1980. Per l’Italia è la prima edizione organizzata incon un’altra nazione. Per laè invece una novità assoluta. I due Paesi hanno raggiunto un accordo, annunciato ufficialmente il 28 luglio scorso, per unificare le proprie candidature e assicurarsi il voto della commissione Uefa, deputata all’assegnazione delle fasi finali. Rispettate le previsioni della vigilia: Gran Bretagna e Irlanda ospiteranno gli ...

Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libera per Italia e Turchia per', parola di Evelina Christillin. L'Italia ...ROMA - Per l' Italia calcistica è arrivato il grande giorno della cerimonia di assegnazione di2028 ed. A Nyon, con diretta su Rai 2 dalle 11.30, il Comitato Esecutivo UEFA assegnerà le due edizioni della massima competizione calcistica europea per nazionali dopo2024 in Germania. L'...

UEFA: "EURO 2032 A ITALIA E TURCHIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Euro 2032: Christillin 'Italia-Turchia è cosa fatta' Agenzia ANSA

La Uefa ha assegnato ufficialmente gli Europei 2032 a Italia e Turchia. Ora bisognerà decidere gli stadi italiani. Mentre Euro 2028 si disputerà in Gran Bretagna e Irlanda. Mancava solo l'ufficialità, ...Ora e' ufficiale: l'Uefa ha assegnato l'Europeo 2032 a Italia e Turchia. L'Esecutivo della confederazione europea, a Nyon, ha infatti votato ...