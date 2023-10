Euro 2032 a Italia e Turchia | una grande opportunità Il nodo degli stadi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) L'ospiterà l'peoinsieme alla. Per la quarta volta siamo stati scelti come paese ospitante: i precedenti risalgono al 1968, 1980 e 2020; nell'ultima occasione all'Olimpico di Roma si sono giocate quattro partite del format itinerante, concluso con la finale a Wembley e il trionfo della Nazionale di Roberto Mancini. La strada verso ilè ancora lunghissima, dato che ci sono di mezzo altri duepei da disputare, uno già la prossima estate e con Luciano Spalletti in panchina. Il ministro Andrea Abodi ha parlato di “” che “dovrà generare eredità positive ben prima di quell'appuntamento e non solo nelle città che saranno direttamente coinvolte nell'evento. Sarà importante, da un lato, interpretare ...