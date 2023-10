“Essere donna” | in Accademia Carrara visita gratuita per pazienti oncologici

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nuovo appuntamento con Incontrarsi nell’arte sabato 14 ottobre alle ore 15:30 ina Bergamo, progetto a supporto delle persone in trattamento oncologico proposto dainsieme a The Bridge for Hope e Humanitas Gavazzeni. Al centro di questo secondo incontro dell’edizione autunnale, ci sarà il tema dell’identità femminile in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In questo nuovo ciclo di incontri con cadenza mensile, ad accompagnare i partecipanti alla scoperta delle opere della, oltre ad un’educatrice museale, c’è anche uno specialista degli ospedali Humanitas a Bergamo per mettere in comunicazione arte e cura. “” è il tema di questo appuntamento di ottobre in cui l’educatrice museale Rita ...