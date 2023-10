Esonero ufficiale | salta la seconda panchina in Serie A

Leggi su notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo l’di Zanetti dall’Empoli arrivato tre settimane fa, con conseguente ritorno di Aurelio Andreazzoli,un’altraEra nell’aria, ufficiosamente il suoera già stato deciso domenica, a seguito della sconfitta con il Monza, la terza consecutiva della Salernitana, nonché quinta in otto partite giocate. Paulo Sousa non è più l’allenatore del club campano, manca solo l’annuncio da parte della società, ma si tratta solo di una formalità. Esonerato il secondo allenatore inA (Ansa) – Notizie.comNonostante le parole a caldo del tecnico portoghese dopo l’ultimo ko – “sono sereno, penso solo al mio lavoro” – nel frattempo il presidente Iervolino, insieme all’amministratore delegato Milan e al ds De Sanctis, ha lavorato per provare a rimettere nei binari giusti una stagione ...