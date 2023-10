Esonero Garcia | c’è solo Antonio Conte per la panchina del Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono ore di riflessione profonda in casa. La sconfitta contro il Fiorentina al ‘Maradona’ ha aperto ufficialmente la crisi dei campioni d’Italia in carica. Con la sosta delle nazionali alle porte e il weekend di pausa all’orizzonte, l’ipotesi di una separazione con Rudiè al vaglio del presidente Aurelio De Laurentiis. E secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ c’èper ladel. È lui la prima e forse unica scelta in caso didel tecnico francese. Se l’ex Tottenham dicesse di sì alle condizioni di De Laurentiis, potrebbe arrivare presto. Come scrive Gianluca Di Marzio: “Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto dei contatti con. ...