Esonero Garcia | ADL pronto ad una mossa astuta | una clausola tutelerebbe il club azzurro

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il futuro dial Napoli è in bilico: il presidente Aurelio De Laurentiisa muoversi d’astuzia dal punto di vista economico. In una svolta inattesa, Rudipotrebbe essere esonerato dal Napoli senza che il presidente del, Aurelio De Laurentiis, debba pagare gli altri anni del suo contratto. Nonostante il vertice di ieri non abbia portato all’immediato del tecnico francese, è chiaro cheha perso la fiducia della squadra e della dirigenza. Ilsta valutando attentamente le opzioni disponibili per fermare la crisi evidente che si è manifestata sia sul campo che nello spogliatoio, dove diversi giocatori hanno protestato apertamente contro le scelte del loro allenatore. Secondo quanto riportato da ...