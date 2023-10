“Esco | me ne vado” Grande Fratello | pubblico gelato dal concorrente | “Ma perché”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le puntate passano, continuano le discussioni, i chiarimenti. Eppure Massimiliano Varrese non si schioda dall’idea che Heidi Baci nasconda del sentimento per lui. Però, l’unico preso questo quanto si percepisce dalla diretta del GF 2023, sarebbe lui. Lo sfogo notturno con Ciro Petrone, potrebbe anche uscire per lei. Sul web gli spettatori non si capacitano di come l’attore possa ancora credere che Heidi Baci sia cotta di lui. La 25enne ha ribadito in tutti i modi possibili, schiettamente di non essere interessata a Massimiliano Varrese. Ma lui ancora parla dei suoi sguardi che ‘parlano’ e che teme possa uscire dal GF 2023 giovedì. GF 2023, Massimiliano Varrese avverte tutti “Me lo sentivo da ieri sera. Deve uscire fuori da questo maledetto blocco. Basta, io sto sereno, non deve sentire il peso. Se la situazione non si sblocca io me ne”, ha spiegato ...