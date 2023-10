Erdo?an | il nuovo Saladino che vuole reinventarsi mediatore fra Israele e Hamas

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 10 ottobre 2023) Per anni simbolo dell’orgoglio musulmano dal Bosforo alle coste di Gaza, ha pubblicamente rivendicato di essere filo-palestinese. Eppure dopo gli accordi di Abramo è stato costretto a una normalizzazione dei rapporti con gli israeliani, con l'effetto di risultare inaffidabile anche per. Ma la posta in gioco per la Turchia è molto alta