Erasmus Plus | a Benevento si discute di sostenibilità ambientale e inclusione FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSuccesso per il progetto “SIA 2.0” reaizzato all’interno del programma– Mobilità KA153, tenutosi adal 25 settembre al 3 ottobre 2023: Il programmaha fornito un’opportunità straordinaria per la città didi aprire le sue porte al mondo. Gli ospiti internazionali sono stati accolti calorosamente dalla rete di cooperative e associazioni che l’associazione Gramigna prende come riferimento e spunto per i suoi progetti, contribuendo a rafforzare i legami tra diverse culture e nazionalità. Ospitato presso il Centro La Pace, un gruppo di 43 persone provenienti da Germania, Portogallo, Turchia, Romania, Slovenia, Belgio, India, Pakistan, Georgia e Cile, guidato dai volontari dell’associazione Gramigna di Torrecuso, ha ...