Era sfuggito alla cattura due settimane fa | arrestato capo del clan Vangone

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEralo sorso 25 settembre ma ieri sera i carabinieri lo hanno rintracciato ea Castellammare di Stabia (N). E’ finito così in manette Michele, 35enne ritenuto reggente delGallo-Limelli-, attivo nel comune di Boscotrecase e in quelli limitrofi: dovrà scontare otto anni di carcere per reati associativi in materia di stupefacenti. I carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata hanno individuato la vettura in usomoglie e l’hanno pedinata fino in via Cupa Verano.guida c’era proprio, in compagnia di moglie e figli. E’ finito in manette ed è stato trasferito al carcere di Secondigliano. L'articolo proviene da ...