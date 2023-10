Enzo Decaro il ricordo di Massimo Troisi | “Non ha mai fatto un passo indietro | se credeva di fare la cosa giusta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023)insieme ae Lello Arena ha composto lo storico trio La Smorfia, che ha avuto un grande successo a cavallo tra gli anni Settanta ed Ottanta. L’attore campano sarà tra gli ospiti della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla padrona di casa, Caterina Balivo. Nati come I Saraceni, il gruppo riunisce degli amici d’infanzia che si esibiscono al teatro parrocchiale locale per poi debuttare al Sancarluccio di Napoli, quandosuggerì di cambiare il nome del gruppo diventato trio ne La Smorfia. Si spostano su Roma, dove vengono notati da Bruno Voglino e Mario Poglotti, che li sottopongono a Giancarlo Magalli edTrapani. Il trio convince gli addetti ai ...