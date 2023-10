Emma Bonino | perché porta il turbante anni dopo il tumore?

Leggi su cultweb

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’Onorevoleha iniziato a indossare ilquando le è stato diagnosticato un, nel 2015 e oggi continua a farlo per due motivi: uno estetico, e l’altro ideologico. Le terapie le hanno lasciato un problema di alopecia e ha deciso di indossare i turbanti a sostegno di un progetto che aiuta le donne africane rifugiate. Nella cultura africana, ilha un significato di grande forza, cheha voluto abbracciare, probabilmente anche in merito al suo vissuto. Da moltiè facilmente riconoscibile per ilche indossa da tempo sul capo. L’accessorio che oggi fa parte del suo look, ha fatto la sua comparsa nel 2015 quando la politica ha iniziato a lottare contro unad ...