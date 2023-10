Emma Bonino non ha avuto nessun marito ma due figlie con cui ha sfidato il “per sempre” solo per un po’

Leggi su donnapop

(Di martedì 10 ottobre 2023)non ha maiune non è mai diventata madre, nonostante questo, però, ha dueche l’hanno fatta sentire “diversamente mamma”. In che senso? La leader del partito radicale +Europa ha raccontato di averper qualche anno due bambine in affido; successivamente, con immenso dolore, ha scelto di separarsene....