Emma Bonino | la confessione a Belve | «Perché non ho mai voluto un figlio»

(Di martedì 10 ottobre 2023) «In una relazione con un adulto si può divorziare, il rapporto con unè per sempre. E io non ho mai avuto il coraggio di dirmi o darmi questo “per sempre”» diceospite asu Rai2, nella puntata in cui ha rivelato a Francesca Fagnani di essere guarita dal tumore dopo otto anni. La leader radicale ripercorre alcuni dei momenti più dolorosi del suo privato, a partire dall’aborto nel 1974 a 27 anni, passando per la sua decisione di non aver più figli. «Nè in quel momento, né dopo ho avuto figli – spiega– Quello che mi ha segnato di più stata l’umiliazione di dover andare di notte, di nascosto» ad abortire. «Mi chiedevodovessi subire una cosa del genere – spiega – Questo mi ha spinto a dire “mai più a nessuna”».poi racconta ...