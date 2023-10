Emma Bonino e le figlie affidatarie | perché se ne separò

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha raccontato di essersi separata dalleAurora e Rugiada, negli anni ’70, a causa dei vari impegni politici e personali ecapì che non era fatta per essere madre, nonostante fosse affezionata alle bambine. Nel 2006 ha spiegato di aver cercato per loro una nuova dimensione, un presente e un futuro più stabile, prendendo atto delle sfide quotidiane che le madri lavoratrici devono affrontare, come il doppio lavoro, la mancanza di tempo e la stanchezza persistente. Questa decisione è stata definita “uno strazio infinito” perchè, ancora oggi, non è sicura di aver fatto la scelta giusta.ha più volte ribadito che non ha avuto figli “ci vuole coraggio: e io non l’ho avuto“. In un’intervista a “Il tempo ...