Emma Bonino a Belve 2023 | “Ecco perché non ho mai avuto un figlio”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – “In una relazione con un adulto si può divorziare, il rapporto con unè per sempre. E io non ho maiil coraggio di dirmi o darmi questo ‘per sempre'”., ospite di Francesca Fagnani a, nel programm di Raidue questa sera risponde a tutte le domande, compresa quella relativa alla decisione di non avere figli. Nel 1974, a 27 anni,ha deciso di abortire. “Né in quel momento né dopo hofigli. Avere figli significa dirsi ‘per sempre’. In una relazione con un adulto si può divorziare, il rapporto con unè per sempre. E io non ho maiil coraggio di dirmi o darmi questo ‘per sempre’. Quello che mi ha segnato di più è stata l’umiliazione di dover andare di notte, di ...