Emanuel Lo a Verissimo | «Giorgia? Nel momento più buio ci siamo lasciati»

(Di martedì 10 ottobre 2023)Lo (44 anni) e(52 anni) sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Lei cantante di successo conosciuta da tutti, lui coreografo e coach di Amici, i due si amano da oltre 20 anni e dal loro amore è nato anche un figlio, Samuel (13 anni). Il coach di Amici è stato ospite a, da Silvia Toffanin per parlare della sua carriera e della sua vita personale.ha parlato die della loro storia d’amore nata sul palco, tra i timori della cantante che non riusciva a superare la differenza d’età. Eppure il coreografo non si è tirato indietro ed è riuscito a conquistarla.Lo eLo ha raccontato che in 20 anni di relazione consono successe molte cose, tra alti ...

Lo è uno dei professori della 23esima edizione di Amici . Ospite dell'ultima puntata di, il coreografo e ballerino ha raccontato come affronta questa sua nuova esperienza nel talent ......a. Giorgia e il suo ritorno a Sanremo dopo 22 anni: "Sono in gara con me stessa" X Leggi anche › Tanti auguri a Giorgia. Il Tema Natale di una Toro dall'anima soulLo e ...

Emanuel Lo su Giorgia: “Ci siamo anche lasciati”. Ecco le rivelazioni a Verissimo Il Fatto Quotidiano

Verissimo, Emanuel Lo racconta come è nato il suo amore per Giorgia Isa e Chia

Simone: “Volevo intanto ringraziarla, perché è vero che lei sbatte la verità in faccia alle persone ... mi sento più un ballerino modern che urban”. Emanuel Lo: “Devi iniziare a guardarti veramente e ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...