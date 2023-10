Elodie nuda? Il blitz piccantissimo di Striscia | Qual è la mia passione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) "È proprio una miadermi così":lo ha detto a Valerio Staffelli, l'inviato dila Notizia che l'ha raggiunta per consegnarle il Tapiro d'oro, come si vedrà nel servizio in onda questa sera su Canale 5. La polemica è nata per via delle foto in cui la cantante posaper promuovere il suo nuovo singolo, "A fari spenti". "È il mio modo di esprimermi - ha detto l'ex allieva di Amici, intercettata dal tg satirico a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone -. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo". Persi tratta del primo Tapiro in assoluto. In ogni caso, alle critiche scatenate dalle sue foto senza veli, la cantante aveva già risposto a tono: "Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio ...