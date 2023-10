Elodie | «È proprio una mia passione denudarmi così» La cantante ‘attapirata’ dopo le polemiche

(Di martedì 10 ottobre 2023)e Valerio Staffelli Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35)riceve il primo Tapiro d’oro della carriera,lesulle foto in cui posa nuda per promuovere il nuovo singolo. Intercettata da Valerio Staffelli a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone, laha dichiarato: «Èuna mia. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35)riceve il primo Tapiro d'oro della carriera , dopo le polemiche sulla foto in cui posa nuda ... la cantante ha dichiarato: "È...Noto volto televisivo che ha dato alla luce la sua prima figlia, Aria, lo scorso 16 agosto... Nel gruppo la cantante, regina delle classifiche anche durante l'estate appena trascorsa,. "...

Elodie riceve il Tapiro d'Oro, ma non cambia idea: «Denudarmi è la ... ilmattino.it

Diletta Leotta ed Elodie amiche inseparabili: la foto con la cantante che tiene in braccio la piccola Aria Il Fatto Quotidiano

Le foto che hanno mostrato Elodie nuda per promuovere il suo ultimo disco le sono valse un Tapiro d'Oro. Un riconoscimento che gli mancava in carriera. Intercettata da Valerio Staffelli ...Elodie è stata criticata per la foto in cui posa nuda per ... la cantante – giustamente – ha fatto spallucce: È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato ...