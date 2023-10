, è bufera tra i fan del Napoli . Panchina primo amore: lo sfogo social di. Una lamentela in salsa moderna, come si usa oggi, condivisa su Instagram attraverso una storia, senza ..., è bufera tra i fan del Napoli . Panchina primo amore: lo sfogo social di. Una lamentela in salsa moderna, come si usa oggi, condivisa su Instagram attraverso una storia, senza ...

Elmas scontento, il macedone è uno dei paradossi tattici di Garcia: l’analisi CalcioNapoli1926.it

Elmas scontento, si sente emarginato da Garcia. Per ora rifiuta il rinnovo AreaNapoli.it

Corriere dello Sport – Elmas è scontento, si sente emarginato: al momento rifiuta il rinnovo. L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulla crisi che sta travolgendo il Napoli ...Elmas è insoddisfatto del suo minutaggio con il Napoli in questa stagione: il rinnovo del centrocampista è adesso più lontano ...