Elmas è scontento e si sente emarginato da Garcia Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il Corriere dello Sport sottolinea oggi come nel Napoli non manchino solo i risultati ma anche l’armonia nello spogliatoio, daa Raspadori. Non c’è solo il presidente De Laurentiis insoddisfatto delle prestazioni della sua squadra, ma molti calciatori che non si sentono valorizzati nel gioco di: “Nel Napoli, in questo momento, il sorriso sembra quasi un optional: tanti casi, tante storie tese, troppe situazioni particolari e delicate. Un simbolo?. Il miglior dodicesimo della stagione precedente, il centrocampista con piu? gol della rosa e la luce degli occhi di Spalletti. Che non ha mai accecato: per Rudi e? meglio schierare il centravanti Raspadori da mezzala chenel suo ruolo di mezzala. Elif e? a dir poco, si...