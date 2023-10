Elisa Di Rivombrosa | perché è stata scelta e chi era la doppiatrice di Jane Alexander

Leggi su biccy

(Di martedì 10 ottobre 2023)doppiata aDie nonostante Beatrice Luzzi al Grande Fratello lo abbia detto come se fosse un segreto, di questo fatto ne aveva già parlato la diretta interessata anni fa. “Non recitavo in inglese, lo facevo in italiano in realtà. Emanuela Rossi la, ndr l’hoio. Andai a fare la prima prova di doppiaggio. Cinzia la regista, ndr e la direttrice di doppiaggio decisero che non gli piaceva la mia voce. Io, figlia di doppiatori eda sempre, rimasi perplessa. Secondo loro non ero capace. Esiste la legge Voce – Volto in Italia, quindi avrei potuto oppormi a farmi doppiare. Però non volevo creare un problema. Andava tutto bene, ero incinta di qualche mese, ero una ...