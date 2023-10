“Elimineremo Hamas e Gaza” L' ex super-spia svela i piani e ammette il flop dell' intelligence

(Di martedì 10 ottobre 2023) Jacob Perry, ex direttoreo Shin Bet (l'Agenzia di sicurezza interna israeliana), è stato ospitea puntata del 9 ottobre di Quarta Repubblica, il talk d'approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete4. L'ex numero uno dei servizio Stato ebraico usa toni durissimi dopo l'attacco diad Israele: “con o senza i nostri ostaggi. Lo stato di Israele non può più permettersi di avere certi vicini. L'attacco è stato uno shock, un vero shock. Una sorpresa vera e propria. Lo Shin Bet, il Mossad, l''esercito, nessuno aveva idea di che cosa sarebbe successo. Ovvero, centinaia di terroristi che penetrano dalla Striscia diin Israele, buttano giù ...

L'intervista di Nicola Porro a Jacob Perry, dell'Agenzia di sicurezza interna israeliana, in onda questa sera a "Quarta Repubblica" ...