Eleonora Danco apre stagione del Teatro India con Benvenute stelle

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 10 ottobre 2023)ladelcon il suo nuovo testo, un “dj set” della realtà di uno dei quartieri più noti e problematici della capitale: Tor Bella Monaca, giovane autrice teatrale e cinematografica,ladelil 12 ottobre con un testo nuovo,. Il racconto, un “dj set” lo definisce l’autrice, della realtà di uno dei quartieri della periferia più noti e problematici della capitale: Torbellamonaca. Le parole della regista “Stavo lì, a Tor Bella Monaca, in case che cascano a pezzi, con madri che non hanno i soldi per far ...