Egitto | Federico Fashion Style alla scoperta della spiaggia più bella di sempre | un luogo unico

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 10 ottobre 2023)sta trascorrendo dei giorni in: ecco qual è laparadisiaca immortalata nelle sue storieLauri, in arteè un personaggio iconicotelevisione italiana. Parrucchiere - dei vip e non, spesso resta sotto i riflettori televisivi. Da Il Salone delle Meraviglie di strada ne ha fatta tanta, arrivando ad essere opinionista de La Pupa e il Secchione show e ad essere ospitato più e più volte a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. Mentre si attende di scoprire cosa dirà invece ai microfoni di Belve, il talk di Francesca Fagnani del quale sarà ospite nelle prossime ore, lui si gode un bel momento di relax di. Ma dove ...