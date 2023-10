Edizione speciale Nagisa per la Mazda3 e la CX-30

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Mazda presenta l’ 2024, con colorazioni e finiture estetiche esclusive. Basandosi sul successo delle edizioni Homura, introdotte nel 2022, e sui miglioramenti apportati con gli aggiornamenti per i modelli 2024, Mazda ha realizzato questaincorporando elementi sportivi all’estetica di tendenza “retrò moderna”. Esternamente la versionepresenta come colore di punta della gamma colori la tinta Zircon Sand Metallic (presente su tutta la gammae CX-30, ndr), abbinata a elementi esterni neri che conferiscono un aspetto moderno. Gli interni propongono rivestimenti dei sedili in ecopelle di colore Terracotta con la parte centrale in ecopelle scamosciata Leganu nera, che donano all’abitacolo un aspetto sofisticato grazie alla precisione delle finiture e degli accostamenti fra ...