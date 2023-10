Eden Hazard si ritira | post da brividi sui social | “devi sapere…”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 ottobre 2023)ha annunciato il ritiro. Considerato uno dei talenti più scintillanti del panorama europeo, dopo alcuni anni giocati a livelli importanti, il fantasista belga è finito in una spirale difficile fatta di ombre, critiche, una forma fisica discutibile e forse anche qualche dubbio sulla volontà di continuare a fare il calciatore. E se questi dubbi li hai indossando la maglia del Real Madrid, le sensazioni non possono che essere negative. Risolto il suo contratto con i ‘Blancos’ lo scorso 30 giugno,ha riflettuto sul suo futuro e ha deciso che non sarà più un calciatore. La scelta è stata messa nero su bianco suicon unda. Il messaggio Instagram “saper ascoltare e dire fermati al momento giusto. Dopo 16 anni ...