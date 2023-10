Eden Hazard si ritira | addio al calcio a 32 anni

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) –sie diceala soli 32. L'attaccante belga appende le scarpe al chiodo e chiude la carriera vissuta in particolare con le maglie di Chelsea e Real Madrid, con un declino inarrestabile dopo il trasferimento in Spagna. "Devi ascoltare te stesso e dire stop al momento giusto. Dopo 16e più di 700 partite giocate, ho deciso di terminare la mia carriera da calciatore professionista. Ho potuto realizzare il mio sogno, ho giocato e mi sono divertito su molti campi in giro per il mondo", scrive su Instagram. "Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare grandi allenatori e compagni, voglio ringraziare tutti per i grandi momenti, mi mancherete tutti -aggiunge-. E ringrazio i club per ...