Ecco perché il Napoli aspetta Garcia per altre tre partite | Centra Conte

(Di martedì 10 ottobre 2023) De Laurentiis considera Antonioper il, ultimatum di trea Rudi. Rudi, l’attuale allenatore del, potrebbe salutare presto il club. La performance del tecnico francese non è stata all’altezza e ora la società sta considerando un cambio. Aurelio De Laurentiis, il presidente, ha dichiarato: “Consto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore…”.ha ricevuto un ultimatum: deve ottenere risultati nelle prossime trecontro Verona, Braga e Milan. Se non dovesse rispettare queste ...

L'Italia è uno dei paesi maggiormente a rischiosede di numerose sinagoghe e con una ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Rischio attentati in Italia con la guerra in Israele,...Gratta e vinci, il destino aveva in serbo per lui un progetto un po' diverso:come la sua vita è cambiata per caso. Ognuno, com'è giusto che sia, ha le sue abitudini. I suoi ... Già,se quel ...

Guerra in Israele, bollette e benzina in Italia a rischio: ecco perché Il Sole 24 ORE