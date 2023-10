E' stato l' appeasement di Biden all' Iran a compromettere la sicurezza di Israele

(Di martedì 10 ottobre 2023) La vile aggressione di Hamas controè stata indirettamente favorita dalla fallimentare politica mediorientale di Joe: una politica miope, principalmente intenta a picconare l’eredità del predecessore. Donald Trump, da presidente, aveva puntato molto sul disgelo trae Paesi sunniti: un avvicinamento che gli era parzialmente riuscito, negoziando con successo gli Accordi di Abramo del 2020. La logica della politica di Trump era quindi quella di giocare contemporaneamente di sponda cone l’Arabia Saudita, promuovendo una loro progressiva convergenza. Chiaramente per cementare tale convergenza era necessario utilizzare come collante il nemico comune: quell’che è storicamente avversario tanto di Gerusalemme quanto di Riad. È in quest’ottica che, nel maggio 2018, Trump ...

... 'Non abbiamo nulla che ci dimostri che l'Iran siadirettamente coinvolto in questo attacco, ...cerca di mettere al riparo l'amministrazione dalle critiche per la sua politica dicon l'......più tranquillo oggi di quanto lo sianegli ultimi vent'anni', usando termini come 'depressurizzare' , 'de - escalare' e 'integrare' il Medio Oriente, tutti eufemismi per indicare l'...

E' stato l'appeasement di Biden all'Iran a compromettere la ... Panorama

Varsavia incoraggia Kiev a cedere per la pace: la proposta di ... Il Riformista

Le improvvide aperture di Biden all'Iran ne hanno rafforzato il regime. Una situazione che ha finito col favorire Hezbollah e Hamas a discapito di Israele ...