' È sempre Cartabianca' | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

Martedì 10 ottobre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con 'È', il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata i terribili attacchi di Hamas contro Israele che hanno riacceso le tensioni in Medio Oriente: quali saranno ...Bianca Berlinguer torna in diretta con un nuova puntata di È, il talk show di informazione, politica ed attualità trasmesso in prima serata su Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi della puntata di stasera, martedì 10 ...

È sempre Cartabianca, le anticipazioni della puntata di questa sera Today.it

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: martedì 10 ottobre 2023 su Rete 4 SuperGuidaTV

E' accaduto a Mediaset, parole offensive in diretta televisiva scandalizzano il pubblico, che farà ora Pier Silvio Berlusconi Volano parole offensive ...Scopri i temi caldi della puntata di È sempre Cartabianca del 10 ottobre: dallo scontro Hamas-Israele all'emergenza climatica.