“È mia figlia | è viva” Rapita e torturata a 22 anni Come l’ha scoperto la mamma

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Mia, si deve agire rapidamente e portare Shani a casa, ogni minuto è fondamentale. Non è il momento di parlare di giurisdizione”. Così la madre della ragazzae creduta morta fino a poche ore fa alla Bild, il giornale tedesco che ha dato per prima la notizia sulla giovane, poco più che ventenne, sabato insieme al fidanzato. Il rapimento della giovane è stato ripreso con uno smartphone e postato in rete. Nel video si vedeva la ragazza, 22, su un furgoncino, mezza nuda, con una vistosa ferita alla testa e probabilmente con gli arti fratturati. La madre e i familiari hanno riconosciuto Shani e quando hanno provato a contattarla il suo cellulare era già irraggiungibile. Leggi anche: Leggi anche: “Sono morti tutti insieme”. Uccisi papà,e tre ...