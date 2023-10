Dyson vende anche prodotti ricondizionati certificati. Nasce Dyson Renewed con sconti del 30%

Curiosità: Dyson Ltd è un'azienda inglese che progetta e produce elettrodomestici. In particolare produce aspirapolveri, ventilatori, termoventilatori, purificatori, asciugacapelli, asciugamani elettrici e lampade LED. L'azienda vende i suoi prodotti in oltre 70 paesi e conta più di 12.000 dipendenti a livello globale.