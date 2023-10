Dybala e Pellegrini infortunati | solo uno spera di tornare con l’Inter – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo Abraham anchesono fuori causa. Confermata la lesione per quanto riguarda il centrocampista, mentre per l’argentino il problema è meno serio del previsto. Entrambi dovrebbero saltare la sfida con, anche se per uno c’è una piccola possibilità. Le ultime secondo il Corriere dello Sport. STOP IMPORTANTI – Gli stop di Lorenzoe Paulocompromettono il cammino della Roma. Il capitano giallorosso nella giornata di ieri ha effettuato ieri una risonanza di controllo che ha confermato una lesione al flessore della coscia destra. Di sicuro salterà la sfida controin programma il 29 ottobre, dato che nelle migliori delle ipotesi recupererà per la sfida del 9 novembre contro il Praga. Discorso un po’ diverso per Paulo ...