Droga | arrestate tre persone ad Afragola

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023)pertread. Si tratta di due ventenni e un diciassettenne. Nelle loro disponibilità hashish marijuana e cocainapertread. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri. Tre agenti della Polizia Penitenziaria erano liberi dal servizio, erano appena uscita da un bar di via Sportiglione ad. Un uomo, che era seduta con altri due ad un tavolo dello stesso esercizio commerciale, li ha avvicinati e ha proposto loro della sostanza stupefacente. In quel frangente è passata una volante del Commissariato dia cui era stato indicato l’uomo. I poliziotti lo hanno controllato e trovato in possesso di un involucro di marijuana; inoltre, hanno ...