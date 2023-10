Dopo Schillaci | anche negli studi dell’ex-rettore messinese Cuzzocrea spuntano le immagini riciclate

... lì dove ci sono ritardi, nell'interesse dei cittadini e dei pazienti, per poter intervenire e ridurre i tempitanti anni". Così all'Adnkronos Salute il ministro della Salute Orazio, a ...... cheha più volte detto di voler eliminare. E' stata pure fatta una norma per interrompere il fenomeno. Quest'anno gli iscritti alle borse sono 266 (dato che potrebbe scenderele nuove ...

Dopo Schillaci, anche negli studi dell’ex-rettore messinese ... Il Manifesto

Manovra 2024, Schillaci: "Più risorse per lotta a liste d'attesa" Adnkronos

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "Stiamo lavorando per far sì che nella legge di Bilancio ci siano delle risorse in più per combattere le liste d'attesa che rappresentano un problema annoso e gravos ...(Adnkronos) – Sulla manovra 2024 “stiamo lavorando per far sì che nella legge di Bilancio ci siano delle risorse in più per combattere le liste d’attesa che rappresentano un problema annoso e gravoso.