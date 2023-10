Dopo luce | acqua e gas | Tel Aviv vuole tagliare i soldi Il ruolo di un architetto palestinese che opera a Genova

l'acqua, il gas e laora Israele vuole chiudere il maggio numero di canali di finanziamento ad Hamas. E di rivedere anche quelli alla Palestina. Hamas e l'autorità nazionale palestinese sono ...L'interpretazione del cinema americano viene filtrata alladel marxismo. L'economia altro non ... Se ne renderà conto due anni, quando la rivolta di Budapest sarà soffocata nel sangue dai ...

Le ripercussioni sulle bollette dopo l’attacco a Israele: 314 euro in più per luce e gas Corriere della Sera

Benzina e bollette, aumenti in vista a causa della guerra Israele-Palestina: rischio stangata. Quanto dovremo ilmessaggero.it

E’ l’esplicita richiesta avanzata dal premier israeliano Netanyau nella telefonata sabato con Giorgia Meloni. Lo stato giuridico delle onlus permette ambiguità sulla raccolta dei fondi e sui destinata ...L'esperto spiega come il caso di Franco C. possa essere valutato alla luce dell'istituto giuridico dei "vizi occulti" e come sia necessario un'attenta analisi dei fatti prima di muovere accuse al vend ...