“Don Riboldi 1923-2023 il coraggio tradito” dialogo sul libro di Perone il 14 a Santa Maria a Vico

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023). Don, un vescovo e i suoi “ragazzi” contro la camorra molto prima di Gomorra oggi che la narrazione del male ha avuto il sopravvento su ogni esempio die di speranza. Il ricordo di Don Antonio, il primo a marciare nel 1982 alla testa degli studenti, contro la camorra. L’occasione per discutere di quanto è stato fatto e soprattutto quanto resta da fare nella lotta contro la mafie. Ilpone inoltre un inquietante interrogativo: come è possibile che sia caduta nell’oblio quella stagione di grande speranza? Molti giovani conoscono, e spesso imitano, i personaggi di Gomorra, vedono “Mare fuori”, ricordano i nomi di mafiosi e camorristi, ma ignorano chi sia stato Done finanche un martire come Don ...