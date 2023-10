Domenica In | l’ospite senza la minima vergogna | “casta da 10 anni perché…” | Mara Venier gelata

“Salta tutto - non va più a Domenica In”. Mara Venier - clamorosa decisione sull’ospite vip Potrebbe essere scoppiato un vero e proprio caso in Rai, che coinvolge Mara Venier e il suo programma Domenica In. L’arrivo di un ospite vip è stato cancellato inaspettatamente e praticamente a poco dalla messa in onda della puntata, prevista ...

Domenica In - Mara Venier silurata all’ultimo : l’ospite fa dietrofront. Scoppia il caso in Rai Domenica 1 ottobre va in onda su RAI 1 una nuovissima puntata di Domenica In. Gli spoiler nei giorni scorsi avevano anticipato già i nomi di chi avrebbe preso parte alla puntata e tra questi ci sono Memo Remigi, Rocco Siffredi, Paola Prati e Giulia ...

“Domenica In” - attimi di tensione con l’ospite in studio : Mara Venier costretta ad intervenire News tv. Domenica In, attimi di tensione con l’ospite in studio: Mara Venier costretta ad intervenire – Una puntata alquanto complicata da gestire. attimi di tensione a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Il salotto si è ...

Domenica In - attimi di tensione in studio. L’ospite ‘sbrocca’ e Mara Venier è costretta a intervenire attimi di tensione a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Quello che di solito è un salotto composto, si è trasformato in un momento trash davvero sopra le righe. Protagonista della vicenda, l’ex politica Alessandra Mussolini. ...

Domenica In - ospiti e anticipazioni di oggi 24 settembre : Mara ruba l’ospite alla concorrenza. Che colpaccio! oggi, 24 settembre va in onda la seconda puntata di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è appena cominciato e già sta donando tante soddisfazioni ai telespettatori, che sono sempre molto numerosi. In particolare, per la seconda ...